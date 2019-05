Ligue Europa : Chelsea corrige Arsenal (4-1) et remporte la finale

Le choc Londonien de la finale de Bakou a connu son vainqueur, suite au large succès de Chelsea sur Arsenal (4-1.) Malgré une première période assez équilibrée, Chelsea a clairement accéléré après le repos pour s'imposer, le Francais Olivier Giroud a ouvert le score (49e) (Son 11e but du tournoi faisant de lui le meilleur buteur), avant d'être imité par Pedro (59e) et Hazard (65e et 72e) qui a réussi un retentissant doublé. Iwobi réduira le score (68e) côté Gunners sans vraiment susciter la révolte.

Chelsea sauve ainsi sa saison, alors qu'Arsenal rate une belle occasion de jouer la ligue des champions l'année prochaine.