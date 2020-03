Ligue 2 : Sonacos et Keur Madior se neutralisent sur le score d'un but partout.

Pour le compte de la 12 ème journée de la Ligue 2, la Sonacos de Diourbel a reçu Keur Madior de Mbour, au stade Lamine Guèye de Kaolack. La rencontre s'est jouée sous une forte chaleur, mais malgré la canicule, les supporters de l'équipe diourbelloise et autres passionnés de football ont fait massivement le déplacement pour suivre le match. La Sonacos, 8 ème au classement avec 13 points au compteur voulait prendre les 3 points pour recoller au peleton.



En première mi- temps, les huiliers ont largement dominé les visiteurs sans marquer le moindre but. Le coach de Keur Madior, EL Hadji Malick Diop avait mis sur place un bloc défensif difficile à contourner. En deuxième période, la chaleur a baissé d'intensité et les joueurs étaient revenus sur la pelouse avec plus d'engagement à mieux faire. Les joueurs de Keur Madior ont pris les choses en main. Ainsi, à la 60 ème minute de jeu, Saikou Ceesay a ouvert le score. Du côté de la Sonacos, l'entraineur Moustapha Seck a effectué des changements pour remettre les pendules à l'heure.



Ainsi, à la 86 ème minute, les huiliers ont obtenu un coup franc bien placé. Bakary Guèye, le maestro de l'équipe s'en est chargé et a permis à son équipe d'égaliser. Il devient ainsi le meilleur buteur de la Ligue 2. Bakary Guèye s'avère comme un joueur pétri de talent, doté d'une bonne lecture de jeu, un excellent dribbleur avec un pied gauche magique...