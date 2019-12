Ligue 2 / Résultats et classement deuxième journée : L’US Ouakam prend le large, Thiès FC, Sonacos et Renaissance de Dakar suivent de près, le Port en lanterne rouge…

Avec six points pris sur six, l’US Ouakam débute bien son opération remontada en ligue 1. Deux succès qui permettent aux Ouakamois de trôner en tête de la L2 avec 6pts +1. Les deux lanternes rouges Jamono Fatick, et le Port affichent zéro point au compteur après deux journées.

Résultats deuxièmes journée Ligue 2

Africa Promo Foot 0-0 Sonacos

Port 0-1 Us Ouakam

Linguère 1-1 Amitié FC

Duc 0-0 EJ Fatick

Demba Diop FC 0-0 Thiès FC

Jamono Fatick 0-1 Renaissance Dakar

Guédiawaye FC ?? Keur Madior