Ligue 2 / Résultats et Classement 5e Journée : Les « Samba Linguère » toujours en tête, Keur Madior et Amitié tiennent la corde…

Au total, 14 buts (5 à l'extérieur et 9 à domicile) ont été inscrits ce week-end lors de la journée de ligue 2 qui a vu la Linguère consolider sa première place à la faveur d’une victoire 1-0 sur l’US Ouakam.



Sur les 6 victoires signées, 2 l'ont été à l'extérieur et 4 à domicile pour un 1 match nul concédé.



La Linguère confirme ainsi son statut de leader. De même que son dauphin Keur Madior qui fait une belle opération à l'extérieur 1-0 contre Jamono de Fatick. La formation d’Amitié FC suit de près cette course au titre avec un succès court mais précieux 1-0 sur Africa Promo Foot.



Les clubs de Fatick ont vécu une journée compliquée avec une défaite à l'extérieur pour EJ Fatick et à un revers à domicile pour Jamono. Enfin, le bas du tableau est occupé par ce même Jamono 13e et Africa promo bon dernier. Les deux équipes restent sur trois défaites de rang après 5 sorties.