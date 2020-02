Ligue 2 / Résultats 9ème journée : Belle remontée du DUC et GFC qui tiennent la corde derrière le leader, Linguère…

La Linguère est assurée de rester en tête de la Ligue 2 quelle que soit l’issue de son match contre le dernier, le Port. Une configuration rendue possible par les matches nuls concédés par l’EJ Fatick et Demba Diop FC respectivement contre la Renaissance (3–3) Jamono de Fatick (0–0.) l’EJ Fatick (2eme, 16 points) et Demba Diop FC (3ème, 15) forment le trio de tête avec la Linguère.







Mais la meilleure opération de cette journée est à mettre au crédit de Guédiawaye FC qui a battu l’US Ouakam 2-1 pour se hisser à la 5ème place. Le DUC et Thiès ont signé deux précieuses victoires à l’extérieur portant le nombre de victoires à trois (dont une à domicile.)







Les résultats de la 9ème journée de Ligue 2 :







samedi 8 février 2020 :







Sonacos 0-0Amitié FC







Jamono Fatick 0-0 Demba Diop FC







Renaissance 3-3 EJ Fatick







Guédiawaye FC 2-1 US Ouakam







Dimanche 9 février 2020 à Lat-Dior :







Africa Promo Foot 0-1 Duc







Keur Madior 0-1 Thiès FC







Lundi 10 février 2020







Port - Linguère