Ligue 2 / Programme de la 13ème journée : Duels de positionnement en perspective, au sommet, avant la trêve…

Pour la dernière et 13ème journée de Ligue 2 avant la trêve, les équipes Fatickoises à savoir le Jamono Fatick et l’EJ Fatick croiseront les deux formations Thiessoises : Amitié FC, et Africa Promo Foot. Deux matches à enjeux, car le 13ème de la L2, Africa Promo Foot, qui tente de s’extirper de la zone de relégation reçoit le 6ème, EJ Fatick qui vise le podium. D’autre part, Jamono Fatick qui lutte actuellement pour le maintien, en découdra avec le 8ème, Amitié FC.