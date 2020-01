Ligue 2 : Demba Diop FC le promu, bat la Sonacos de Diourbel par 3 buts à 1.

Pour le compte de la 5ème journée de la ligue 2, la Sonacos de Diourbel (7ème au classement avec 5 points) a reçu cet après-midi Demba Diop Fc de Mbour qui occupe la 10ème place avec 4 points au compteur. Les supporters de l'équipe diourbeloise ont fait le déplacement sur Kaolack pour pousser leur équipe. Les visiteurs ont largement dominé la rencontre sur tous les plans. Ils étaient à l'assaut de toutes les actions offensives. La première mi-temps s'est soldée par un score nul et vierge.



Dès l'entame de la deuxième période, les mbourois ont mis le pied sur l'accélérateur. Ainsi, à la 48 ème minute de jeu sur une balle arrêtée venant de la droite, Cheikhou Diallo, trompe la vigilance du portier des huiliers en inscrivant le premier but de la partie. Souleymane Coly qui est entré en cours de jeu, a doublé la mise à la 76 ème minute sur une belle frappe.



À la 84 ème minute, Abdallah Gning, a inscrit le troisième but, synonyme de victoite. Les huiliers ont sauvé l'honneur grâce à leur attaquant Lamine Fanne en fin de partie.



L'équipe de Demba Diop a produit un beau jeu. La Sonacos qui a fait le déplacement sur Kaolack pour jouer ses matches, a pris la décision de s'installer à Kaolack pour s’entraîner sur la pelouse du stade pour aborder le championnat et retrouver sa base affective : Le public kaolackois...