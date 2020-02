Ligue 2 / Caen : Écarté du groupe pro, Santy Ngom déclenche un bras fer avec le club...

Décidément rien ne va plus pour l'international Sénégalais, Santy Ngom (26 ans), écarté de la sélection nationale du Sénégal où il ne parvenait pas à s'imposer. La nouvelle recrue de Caen (L2), lors du dernier mercato estival, n’a pas réussi à convaincre son entraîneur Pascal Dupraz à lui faire confiance. Conséquence de ce manque de confiance du coach, l’attaquant Sénégalais a même été mis à l’écart du groupe professionnel.



Une situation compliquée que l’ancien joueur de Nantes et de Nancy vit difficilement. D'ailleurs, selon le site maligue2.fr, le joueur a contesté cet état de fait auprès de la commission juridique de la LFP, qui lui a donné raison, avec l’obligation pour le SM Caen de réintégrer le joueur à l’entraînement des pros au 1er février. Mais les relations entre Santy et le club seraient toujours tendues.



En effet, selon le site Français Ouest-France, l'international Sénégalais, a été mis à pied une demi-journée ouvrée pour avoir manqué une pesée le 27 janvier dernier. Or, l’attaquant conteste une nouvelle fois cette sanction par la voix de son avocat, avec l’argument qu’il ne pouvait pas se rendre à cette pesée… puisqu’il était écarté du groupe pro ! Toujours selon le même quotidien, les avocats des deux parties travaillent actuellement pour rompre le contrat du joueur à l’amiable. Santy Ngom qui n'a disputé que cinq petits matches avec Caen (dont 2 avec l'équipe réserve) est lié au club jusqu’en 2022...