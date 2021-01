Ligue 2 / Au menu du programme de la 2ème journée : Keur Madior - Thiès FC, US Ouakam - GFC et Duc - Renaissance.

Malgré les rigueurs de la pandémie à Covid-19, la deuxième journée de Ligue 2 se déroulera sur l'étendue du territoire national entre le samedi 8 et le lundi 10 janvier. À l'instar de la ligue dont les horaires de match ont été uniformisés, la L2 verra la majeure partie de ces rencontres se dérouler à 16h00 Gmt, sauf pour le duel entre Amitié FC et Demba Diop (Samedi, 17h00, stade Lat Dior) et l'opposition entre Africa Promo Foot et Jamono Fatick (Lundi 11 janvier, à 17h00, stade Lat Dior).

Les universitaires du DUC battus lors du match d'ouverture (1-0, par Thiès FC) auront à cœur de se ressaisir.



Fortement secoué ces derniers temps avec l'éviction de son président Pape Thialis Faye, et la récente nomination d'El Hadj Diouf comme directeur sportif, Guédiawaye FC se déplace pour jouer l'US Ouakam. En outre, Keur Madior et Thiès FC qui avaient tous les deux gagné leurs premiers matches, s'affrontent ce dimanche au stade Fodé Wade. Au même moment les "Samba Linguère" recevront le Port à Mawade Wade...