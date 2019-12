Ligue 2 / Affiches de la 3eme journée : Le premier, Keur Madior, reçoit l’avant dernier Jamono Fatick, le dauphin Us Ouakam, accueille son poursuivant Thiès FC…

La Ligue 2 Sénégalaise tarde à s’emballer, malgré deux journées déjà disputées en ce début de saison 2019-2020. Avec un tableau présentant un bilan de : Deux équipes à deux victoires (Keur Madior et Us Ouakam), quatre formations totalisant deux nuls d’affilés (Linguère, Amitié Fc, Ej Fatick, Africa promo Foot) et deux clubs avec déjà deux revers en autant de sorties (Jamono Fatick et Port).



En ouverture de cette troisième journée de L2, le leader Keur Madior recevra l’avant dernier, Jamono Fatick, ce samedi, au stade Caroline Faye, à partir de 16 h 30. Le dimanche, l’Us Ouakam (2e, 6pts) se rendra chez le troisième, Thiès Fc (3e, 4pts.)