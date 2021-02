Ligue 2 / 6e journée : La Linguère creuse l'écart, Keur Madior et Amitié FC largués, le Port n'y arrive pas...

La Linguère de Saint-Louis s'est imposée 2-0 en déplacement face à la Renaissance de Dakar. Avec désormais 5 points d’avance (16 pts +7) sur le deuxième, les "Samba Linguère" ont profité des matches nuls de ses poursuivants directs Keur Madior (2e, 11pts +3) , et Amitié FC (11 pts +1), pour creuser l'écart en Ligue 2.



D'ailleurs, Keur Madior, malgré son nul, a récupéré la deuxième place au détriment d’Amitié FC qui l’occupait la veille à la faveur de son nul contre l’EJ Fatick (1-1.)



Avec désormais trois défaites, deux nuls et une victoire, le Port est plus que jamais en difficulté (12e, 5pts) dans le bas de tableau.



Les deux derniers matches de cette 6ème journée se dérouleront ce lundi entre Thiès FC et la Sonacos et Africa Promo Foot et l'US Ouakam.



Les résultats de la 6e journée



SAMEDI 06 FÉVRIER 2021



STADE MASSÈNE SÈNE



EJ FATICK 1-1 AMITIÉ FC



STADE ALASSANE DJIGO

PORT 1-2 JAMONO FATICK 1-2



DIMANCHE 07 FÉVRIER 2021



STADE ALASSANE DJIGO

RENAISSANCE 0-2 LINGUÈRE 0-2



STADE AMADOU BARRY

DUC 0-0 DEMBA DIOP FC 0-0



STADE FODÉ WADE

KEUR MADIOR 1-1 GUEDIAWAYE



La suite du programme :



Lundi 8 février au stade Lat Dior :



15h00 : Africa PF – US Ouakam



17h00 : Thiès FC – Sonacos