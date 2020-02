Ligue 2 / 10 ème journée : Première défaite pour la Linguère, l’EJ Fatick en embuscade…

Le Duc a réussi un véritable coup d’éclat en s’imposant un but à zéro contre les jusqu’à présent invincibles « Samba Linguère.» Un faux pas qui n’a pas profité à son dauphin l’EJ Fatick qui s’est contenté du nul contre Keur Madior, à l’issue d’un match explosif 3-3.



Les « Huiliers » de la Sonacos ont sévèrement corrigé le Port battu 4-1. Les Portuaires 13 ème au général, pourraient d’ailleurs se retrouver à la dernière place. En effet, une victoire ou un nul d’Africa Promo Foot contre Demba Diop, ce lundi pourrait changer la donne. À noter la constante progression de Guédiawaye FC (5ème, 15pts) qui reste au pied du podium. Le club de Pape Thialis Faye avait connu une pré-saison compliquée avec une affaire de salaires impayés et un bras de fer entre certains cadres de l’équipe et la direction.