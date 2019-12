Ligue 1 résultats et classement deuxième journée : Dakar Sacré-Cœur, Douanes, AS Pikine et GF gardent le cap, la JA et le CNEPS Thiès n'y arrivent pas...

La deuxième journée de Ligue 1 s’est jouée ce week-end à Dakar et dans les autres régions du territoire national. Une journée ponctuée par 6 victoires dont 3 à l’extérieur, un match nul et un total de 10 buts marqués.

Les pensionnaires de Dsc qui s’étaient déjà imposés lors de leur premier match, ont remis le couvert ce dimanche contre le Stade de Mbour battu (2-0.) Un succès qui les conforte dans leur fauteuil de leader de la Ligue 1 (6pts +5.)

Dans le groupe des équipes à deux victoires, suivent les « Gabelous » de L’AS Douanes victorieux contre Niary Tally (6pts +3), l’AS Pikine (6pts +2) grâce à un succès arraché face au Jaraaf qui subit un deuxième revers de rang.

En outre, le champion en titre, génération foot qui s’est imposé contre Mbour PC (1-0), reste toujours en course (6pts +2.)

En bas de classement le champion de ligue 2, CNEPS Excellence n’y arrive toujours pas avec deux défaites d’affilée. Idem pour le Jaraaf et le Stade de Mbour qui entendent désespérément de remporter leur premier point de cette saison 2019-2020.



Résultats deuxième journée Ligue 1 2019-2020

Jaraaf 0-1 As Pikine

Teunguedj FC 0-0 Us Gorée

Diambars 1-2 Casa Sports

AS Douanes 1-0 Niary Tally

Dakar Sacré-Cœur 2-0 Stade de Mbour

Mbour Petite-cote 0-1 Génération Foot

Ndiambour 2-0 CNEPS Thiès