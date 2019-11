Ligue 1 : Un but et un pénalty provoqué pour Mbaye Niang, contre Amiens battu 3-1 par Rennes.

Trois jours après son élimination jeudi dernier en Ligue Europa, Rennes de Mbaye Niang et Édouard Mendy, s'est relancé contre Amiens ce dimanche (3-1.) Un succès auquel aura largement contribué l'attaquant international sénégalais, Mbaye Niang, buteur à la 62e. Le buteur Rennais obtiendra même un pénalty en fin de partie, qu'il laissera à son coéquipier Rafinha qui le transformera à la 79e minute (3-1.) Auparavant l'Amienois Guirassy avait surpris Édouard Mendy à la 35e (1-0) avant que Hunou n'égalise dans la foulée (1-1) à la 39e.



Mbaye Niang marque son 5e but de la saison en 11 matches joués. Le club Rennais pointe désormais à la 10e place avec 10 points +3. Les deux internationaux sénégalais Niang et Mendy devrait s'envoler pour Dakar, pour y rejoindre la sélection nationale en vue des éliminatoires CAN 2021...