Ligue 1 / Saison 2019-2020 : Choc entre Génération Foot et Jaraaf en ouverture

Prévu en début décembre, précisément le 7 décembre 2019, la ligue 1 sénégalaise devrait démarrer en trombe avec en levée de rideau une alléchante affiche entre le champion en titre, génération Foot contre son dauphin le Jaraaf de Dakar.



Après un douloureux revers contre le Zamalek en préliminaires de la ligue des champions CAF (2-1, 1-0), les « Grenats » de Deni Biram Ndao ont encore une double confrontation contre ESAE FC (Le 30 novembre à Thiès, match retour une semaine après) pour espérer jouer une coupe Africaine.



Néanmoins, Djiby Fall et les siens comptent bien maintenir leur emprise sur la ligue 1, ce qui fera de la première un bon démarrage puisque les deux derniers clubs champions dans l’élite vont se défier (GF recevra le Jaraaf.)



Dans l’autre choc, les deux promus se feront face, à savoir le CNEPS de Thiès champion de la L2 et les « Diambars » qui avaient perdu le titre sur le fil. À noter les belles affiches entre Casa et TFC, Gorée – DSC et Pikine – Mbour PC…



Pour cette saison 2019 – 2020 la trêve a été fixée à la date du 31 mars au 15 avril 2020 pour la clôture des 13 journées de la première phase.







Affiches premières journée Ligue 1







Génération Foot – Jaraaf



Stade de Mbour – Douanes



AS Pikine – Mbour PC



CNEPS – Diambars



Casa Sports -Teungueth FC



US Gorée – Dakar Sacré-Cœur