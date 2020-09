Ligue 1 / SCO d'Angers : L'international sénégalais, Cheikh Ndoye au tribunal avec son ancien club

Sans club depuis le mois de Juillet 2019, coïncidant avec la période de sa grave blessure au genou (Rupture des ligaments croisés) l’international Sénégalais, Cheikh Ndoye (34 ans) traverse une des pires périodes de sa carrière. C’est d’ailleurs dans ce sens que le footballeur qui a eu faire les beaux jours du SCO d’Angers compte poursuivre son ancien club ce 10 septembre, aux Prud’hommes.



La raison de ce bras fer entre Ndoye et ses anciens dirigeants serait la non-exécution d’un précontrat de deux ans a révélé le media français Ouest-France. Une belle histoire d’amour qui finit mal entre le « Rock » Sénégalais et son ancien club, où il a été le capitaine et leader charismatique entre 2015-2016 et 2018-2019. L’ancien joueur de l’ASC Yakaar et d’Epinal est présentement sans club.