Ligue 1 / Résultats et classement de la première Journée : Génération Foot démarre bien, AS Pikine, GF et TFC suivent le rythme…

La première journée de Ligue 1 s’est jouée ce week-end sur les différentes pelouses du territoire national. En lever de rideau, le samedi, le champion en titre Génération Foot qui recevait le Jaraaf, s’est imposé avec le minimum syndical (1-0.)

Alors que les insulaires de Gorée s’inclinaient lourdement 3-0 face Dakar Sacré-Cœur. Du côté de Niary Tally, les hommes de Pape Thiaw ont concédé le nul face à Mbour Petite-côte (0-0.)

Dans la deuxième partie jouée ce dimanche, le Casa Sports qui recevait les Rufisquois de Teungueth FC, ont été surpris à domicile (1-0.) Les « Douaniers » se sont imposés par deux buts d’écart face au Stade de Mbour. L’une des belles affiches de cette première journée reste indéniablement le match qui opposait l’AS Pikine au Ndiambour. Menés devant leurs supporters, au Stade Amadou Djigo. Les Pikinois ont su trouver un supplément pour renverser le cours du match et s’imposer (3-2) grâce notamment à un doublé d’Assane Diatta.

Enfin le choc des promus, entre le champion de Ligue 2, le CNEPS de Thiès et les Diambars, a penché en faveur des pensionnaires de Saly (0-1.) À l’issue de la première journée, Dakar Sacré-Cœur s’est installé à la première place du podium avec une meilleure différence de buts (3pts, +3.) L’US Gorée occupe la dernière place du classement.



Résultats Première journée Ligue 1 StarTimes



Samedi 7 Décembre

GÉNÉRATION FOOT 1-0 JARAAF

STADE DE MBOUR 0-2 AS DOUANE

NIARY TALLY 0-0 MBOUR PC

DSC 3-0 US GOREE

Dimanche 8 Décembre

AS PIKINE 3-2 NDIAMBOUR

CNEPS 0-1 DIAMBARS

CASA SPORT 0-1 TEUNGUETH FC