Ligue 1 : Rennes s'impose à Strasbourg (0-2), Mbaye Niang buteur, Édouard Mendy arrête un pénalty.

La rencontre de la troisième journée de Ligue 1 entre Strasbourg et Rennes a tourné en faveur des visiteurs (0-2), ce dimanche, grâce à un bel enchaînement dans la surface de Grenier (16e, 0-1). Menés après un quart d’heure, les Strasbourgeois ont été contraints d'attaquer pour essayer de revenir au score et donc, de se découvrir.



Il s'est écoulé cinq minutes entre le moment où Jérémy Morel, emporté par son élan, a accroché Mohamed Simakan dans sa surface (35e) et l'instant où Jonas Martin, le capitaine alsacien, a tiré le penalty sur la droite d'Édouard Mendy, qui l'a repoussé (40e).





Mbaye Niang a ensuite plié un match (54e, 2-0) que les Alsaciens ont eu du mal à terminer. De plus en plus éprouvés physiquement, ils se sont retrouvés réduits à dix à la 84e minute après l'expulsion de Ndour, averti une seconde fois après une vilaine semelle sur Mbaye Niang, qui a inscrit son deuxième but de la saison...