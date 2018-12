Ligue 1 - Rennes : L'énigme M'Baye Niang inquiète

Trois mois et demi après son arrivée, le rendement de Mbaye Niang a de quoi laisser perplexe : L’attaquant sénégalais, prêté par le Torino n’a inscrit qu’un petit but sous le maillot du stade Rennais, qui joue son billet pour les 16e de finale de la ligue Europa ce jeudi 13 décembre face à Astana.

A 23 ans, Mbaye Niang semble pourtant s’être assagi. Mais l’ancien Milanais ne s’est toujours pas imposé comme titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque bretonne.

L'attaquant sénégalais était l'une des têtes de gondole du mercato breton. Mais il tarde à s'imposer chez les Rouge et Noir, où il est pourtant arrivé «sur la pointe des pieds».