Ligue 1 : Racine Coly donne la victoire à l'OGC Nice contre Rennes (2-1)

Le latéral gauche sénégalais a inscrit ce dimanche, contre Rennes, son premier but de la saison et offert la victoire aux siens (2-1). Premier coup d'arrêt pour le Stade Rennais. Vainqueurs de leurs trois premiers matches de Championnat, successivement contre Montpellier (1-0), le PSG (2-0) et Strasbourg (2-0), les Bretons ont perdu à domicile ce dimanche après-midi contre l'OGC Nice (2-1).



Les niçois ont pourtant concédé l'ouverture du score sur une tête de l'ancien Lyonnais Jérémy Morel, prolongée dans son but par Gauthier Lloris, le frère d'Hugo (25e, 1-0).



Percutant sur les côtés, l'international algérien Atal a obtenu le pénalty de l'égalisation (1-1, 61e), inscrit par Wylan Cyprien. L'ancien Lensois a pris Edouard Mendy à contre-pied pour inscrire son troisième but de la saison. Les Niçois ont continué de pousser. Racine Coly a d'abord vu ses deux frappes contrées par son compatriote Édouard Mendy et Gélin (90e+1), avant de marquer le but de la victoire sur un corner prolongé par Stanley Nsoki (1-2, 90e+2).