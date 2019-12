Ligue 1 / Programme 3ème journée : Le leader Dakar-Sacré-Cœur se déplace à la Douane, GF reçoit Niary Tally, duel de lanternes rouges entre Jaraaf et le Cneps…

Pour la troisième journée de la Ligue 1 Sénégalaise, les amateurs pourront se délecter devant des duels qui s’annoncent épiques. En effet, l’actuel leader du classement, Dakar Sacré-Cœur (6 pts +5) se rendra chez son poursuivant direct, la Douane (6 pts +3). Un match déjà décisif en ce début de saison.



Les deux autres équipes à six points, As Pikine et le champion en titre Génération Foot, joueront, respectivement, contre Mbour Petite-côte et Niary Tally. Concernant les académiciens de Diambars qui avaient bien démarré avec une victoire devant le promu Cneps excellence (1-0), avant de plier devant le Casa (1-2.), il s’agira de se relancer, ce Samedi, contre Niary Tally de Pape Thiaw.



Enfin les lanternes rouges, à savoir, le Jaraaf, le Stade de Mbour et le Cneps qui ont démarré avec deux défaites chacune, iront en quête de leurs premiers points de la saison. Avec un match des mal-classés qui opposera le Cneps (13e) au Jaraaf (12e), le dernier du classement général, le Stade de Mbour (14e), croisera Teungueth FC (5e)...