Ligue 1 : Première titularisation de Gana Guèye avec le PSG qui étrille Toulouse (4-0). Mbappé, Cavani et Diallo sortent sur blessure...

Le PSG s'est imposé contre Toulouse 4-0 grâce à un doublé de Choupo-Moting (50e, 55e), un but de Goncalves (75e) contre son camp et un dernier de Marquinhos (83e). Des débuts en grande pompe pour l'international Sénégalais, Idrissa Gana Guèye fraîchement recruté par le club parisien. Évoluant en sentinelle fixe aux côtés de Verratti, Gana a livré un match sobre et maîtrisé pour sa première au Parc-des-princes.



À signaler que le club de la capitale a perdu Edinson Cavani, Abdou Diallo et Kylian Mbappé, tous sortis tour à tour sur blessure. Le PSG reprend donc des couleurs après sa défaite (2-1) contre Rennes lors de la première journée.