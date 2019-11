Ligue 1 : Metz tenu en échec par Montpellier (2-2), Habib Diallo et Opa Nguette butteurs.

Metz a longtemps cru pouvoir s'offrir un succès primordial... Il faudra attendre encore un peu pour les Messins. Devant à la pause (1-0), grâce à un but de Habib Diallo (26e), les Alsaciens doublaient la mise dès l'entame de la seconde période par l’intermédiaire de l’autre attaquant sénégalais, Opa Nguette (46e).



Mais Montpellier allait s'accrocher jusqu'au bout et les efforts montpelliérains allaient finir par payer. Dans un premier temps, c'est Delort qui permettait au MHSC de revenir dans le match, à 20 minutes de la fin, avant que Sambia n'offre le but égalisateur au MHSC (78e). Un résultat logique, récompensant les deux équipes : une mi-temps pour l'un, la seconde pour l'autre.