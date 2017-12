Ligue 1 : Le leader Génération Foot en danger à Louga

Le leader (7 points) Génération Foot, contraint au nul (0-0), lors de la 3-ème journée par la Linguère de Saint-Louis, va se déplacer à Louga où il jouera ce samedi contre le Ndiambour qui a remporté ses deux premiers matchs à domicile.



S’ils ont chuté (0-2) lors de la 2-ème sortie contre l’AS Douanes, les Lougatois ont remporté leurs deux rencontres à domicile respectivement contre Mbour PC 2-1 et contre le Casa Sports 1-0.



L’autre rencontre à suivre pour cette 4-ème journée est la deuxième sortie à domicile de Diambars qui, en trois sorties, attend de gagner son premier match.



Battue à deux reprises par le Jaraaf (1-3) et Niary Tally (0-1), l’équipe de Diambars jouera contre la Linguère de Saint-Louis qui compte le même nombre de points que le leader (7).



Voici le calendrier de la 4-ème journée : Samedi : Diambars-Linguère, Casa Sports-Sonacos, Ndiambour-Génération Foot. Dimanche : Teungueth-Niary Tally, Mbour PC-Jaraaf, Douanes-Guédiawaye FC, Dakar Sacré Cœur-Stade de Mbour.



Voici le classement : 1er Génération Foot 7 points (+4), 2-ème Linguère 7 points (+2), 3-ème Jaraaf 6 points (+2), 4-ème Ndiambour 6 points, 5-ème Sonacos 5 points (+2), 6-ème Stade de Mbour 4 points (+2), 7-ème Mbour PC 4 points (+1), 8-ème AS Douanes 4 points, 9-ème Teungueth FC 4 points (-2), 10-ème Casa Sports 3 points, 11-ème DSC 3 points (-1), 12-ème NGB 3 points (-3), 13-ème Diambars 1 point (-3), 14-ème GFC 1 point (-4).