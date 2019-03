Ligue 1 / L'As Pikine condamné à une amende de 400.000 FCFA, 2 matches à huis clos, le coach Djiby Fall et deux joueurs suspendus

Suite aux incidents survenus lors du match Jaraaf – As Pikine pour le compte de la 15e journée de ligue 1. La commission disciplinaire de la ligue sénégalaise de football (LSFP) a rendu sa décision. Ainsi il en ressort : L’As Pikine devra payer une amende de 400 .000 FCFA, et deux joueurs du club à savoir Mame Thierno Dioum Boubacar Traoré (carton rouge à la fin du match pour propos injurieux à l'endroit de l'arbitre), seront suspendus.



À cela s’ajoute dix jours de suspension pour l’entraîneur de l’As Pikine, Djiby Fall, sept jours d’interdiction pour un des administratifs du club, Arma Ndiongue, en l'occurrence. Le club Pikinois devra aussi jouer deux matches à huis clos dont un avec sursis, en plus d’une amende de 400.000 FCFA.



Une décision contestée par le comité d’administration du club qui juge ces sanctions sévères et inéquitables. Ils l’ont fait savoir en marge d’une conférence tenue ce jeudi 28 mars au sein de leurs locaux. Un recours pour contestation a été annoncé par les dirigeants.