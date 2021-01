Ligue 1 : L’AS Pikine corrige l’US Gorée, le Jaraaf démarre bien, Teungueth FC et Génération Foot tenues en échec...

Épilogue sur la deuxième journée de ligue 1 qui s’est terminée ce dimanche avec à la clé, la première victoire du Jaraaf qui démarre bien sa nouvelle saison. Moins brillant, Teungueth FC s’est contenté du point du nul de même que le Casa Sports et Génération Foot qui n’ont pas brillé ce week-end.



Après avoir vécu une folle semaine avec une qualification pour la phase de poules de la Ligue Africaine des champions, Teungueth FC signait son retour dans le championnat Sénégalais. Un premier déplacement qui s’est soldé par un nul (0-0) contre le CNEPS Excellence qui recevait sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès. Un match haché avec beaucoup d'engagement et de la part des Thiessois qui ont gardé leur cage inviolée.



Le Casa Sports n’a pas fait mieux à domicile, où les "Verts" ont partagé les points avec le Ndiambour qui réussit un joli coup au stade Aline Sitoë Diatta (0-0).



La belle opération de cette 2ème journée est à mettre sur le compte de l’AS Pikine qui s’est ressaisie suite un nul concédé lors de la première journée. Revanchard sur leur terrain, les Pikinois étrillent l’US Gorée sur la marque de 3-1. Un large succès rendu possible grâce des réalisations de Lamine Corréa (1-0,42e) , El Hadj Lamine Dramé (45e+3) et la légende du club, Adama Mbaye à la 93e minute.



Au stade Amadou Barry, le Jaraaf a battu Dakar Sacré-Cœur, sur le fil, 1-0 avec un but de Pape Abdou Ndiaye survenu à la 3e minute. Fraîchement revenu de la Côte d'Ivoire où les hommes de Malick Daff se sont qualifiés pour les barrages de la Coupe CAF, le club de la Médina reste sur sa bonne lancée et se hisse à la 4ème place.



Enfin, Génération Foot a calé à domicile, 1-1, face au stade de Mbour. Pape Insa Badji avait ouvert le score à la 47e avant qu’Abdallah Gningue n’égalise à la 68e 1-1. Les « grenats » qui avaient battu l’US Gorée lors de la précédente journée, rate une occasion de rester en tête du classement avec une 3ème place au général.