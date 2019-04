Ligue 1 : Habib Bèye, le consultant le plus aimé des joueurs

À quelques jours de la fin de la saison pour les grands championnats, les joueurs sont récompensés selon leur prestation sur l’ensemble de la saison. Pour les consultants aussi les choix sont faits sur les plus talentueux. Et selon un sondage effectué par France Football sur 100 joueurs de Ligue 1, c’est le sénégalais Habib Bèye qui a été choisi comme le consultant préféré de ces joueurs à 51%. Il est suivi par le tonitruant Omar Da Fonseca (21%) de Bein Sports. Mais qui dit le plus aimé, dit le plus détesté et dans cette catégorie Pierre Mènes de Canal Plus vient en tête (30%) , suivi de Daniel Riolo de RMC (25%).