Ligue 1 : Guédiawaye FC battu à domicile par Mbour FC

Guédiawaye FC a encaissé 4 buts à domicile lors de sa rencontre de ce samedi face à Mbour Petite-Côte (2-4), au stade Amadou Barry. Quatre buts pour une deuxième défaite cruelle. Pas encourageant pour les banlieusards, qui se sont inclinés à domicile, dans un contexte de conflit entre Jappo et l'association Guédiawaye FC.

Au terme d'un match très offensif, GFC a fini par céder sur ses terres face au vainqueur de la Coupe nationale. Guédiawaye avait déjà concédé une défaite (2-0) contre Dakar Sacré-coeur, la journée précédente.

C’est Babacar Sarr qui a inscrit le premier but pour les mbourois en début de première période (6e). MPC s'est mis à l’abri dans la foulée par Benoît Toupane, qui a réalisé un doublé (43e, 54e). Abdou Diallo a alourdi la marque à la 62e. Son but a permis aux visiteurs de prendre les devants. Les réalisations des banlieusards sont signées Ibou Cissé (45e) et Moussa Sima (59e). MPC, remis en selle par cette victoire, devra attendre les résultats des rencontres de ce dimanche pour connaître son classement de la troisième journée du championnat.