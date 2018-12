Ligue 1 Française : Sabri Lamouchi le Coach de Ismaïla Sarr et Mbaye Niang, mis à pied par la direction du club

« Le Stade Rennais F.C. ayant décidé de mettre à pied son entraîneur Sabri Lamouchi, Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe réserve, sera en charge de l'équipe professionnelle durant cette période », peut-on lire ce matin sur le communiqué envoyé aux médias ce lundi matin. Le timing de cette annonce en a surpris plus d'un et il va sans doute falloir attendre quelques jours avant de connaître les intentions du Stade Rennais pour le choix de son futur coach, qui pistait Jocelyn Gourvennec il y a quelques semaines avant que celui-ci ne s'engage finalement à Guingamp.

La formation d'Hatem Ben Arfa, de Clément Grenier & co sera pour l'instant dirigée par Julien Stéphan, entraîneur de l'équipe réserve, dont le nom avait circulé avec insistance du côté de Monaco lors de l'arrivée de Thierry Henry sur le Rocher.