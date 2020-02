Ligue 1 Française / Metz : Habib Diallo se fait expulser contre Lyon, suite à un mauvais geste...

En ouverture de la 26ème journée de Ligue 1, Lyon s’est imposé sur la pelouse de Metz (0-2) grâce à des buts de Moussa Dembélé et Houssem Aouar. En plus de cette défaite à domicile, le FC Metz a également perdu son meilleur buteur (13 réalisations) et son capitaine Habib Diallo.



L'international Sénégalais s'est fait expulser à la 82e minutes de jeu, suite à un accrochage avec le défenseur Lyonnais Marçal. Visiblement très nerveux, Diallo s'est fait justice lui-même en repoussant violemment son vis-à-vis qui l'avait légèrement poussé dans la surface de réparation lors d'un corner en faveur des « Grenats » Un coup dur pour les promus qui perdent doublement dans ce match contre un Lyon qui retrouve des couleurs.