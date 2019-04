Ligue 1 Française : Édouard Mendy dans le 11 type de l'Équipe

Une nouvelle fois en évidence samedi, signant au passage un 13ème clean-sheet en Ligue 1 Conforama, l’international Sénégalais, Edouard Mendy est à l'honneur ce matin dans le quotidien l'Équipe. Noté 8/10 à Monaco, il est le gardien de l'équipe type de la 32ème journée. Une très bonne nouvelle pour le Sénégal qui jouera la prochaine CAN dans le groupe C en compagnie de l’Algérie, du Kenya et de la Tanzanie…