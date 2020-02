Ligue 1 Française : Alfred Gomis sérieusement blessé lors du match contre Nantes (3-3)

Après trois défaites consécutives, le FC Nantes s’est battu jusqu’à la dernière minute pour arracher un match nul contre Dijon (3-3) lors de la 24ème journée de Ligue 1. Dans ce match fou, les Dijonnais qui se sont fait rejoindre au score ont également perdu leur talisman, leur gardien de but, Alfred Gomis sorti touché.



Auteur d'une belle entame de saison, le dernier rempart Dijonnais a cédé sa place à la mi-temps, des suites d'un choc rugueux avec l'attaquant Nantais Simon Moses. Les deux joueurs se sont violemment percutés au sol alors que Gomis tentait de l'empêcher de marquer.



D'après les dernières nouvelles, l'international sénégalais souffrirait du genou, précisément d'une lésion au niveau des ligaments. Une mauvaise nouvelle pour Dijon et les "Lions" du Sénégal qui comptent sur leur super portier pour étoffer la sélection nationale en vue des éliminatoires de la CAN 2021 qui s'approchent...