Ligue 1 : Di Maria et le PSG trop forts pour l'OM ! (3-1)

Le Classique tant attendu par les supporters marseillais et parisiens prenait place ce soir au Parc des Princes. Le PSG a ouvert le score sur un but de Mbappé parfaitement servi par Di Maria (1-0, 45e+2).



Au retour des vestiaires, Germain égalisait après un excellent travail d'Ocampos (1-1, 46e).



Les Phocéens poussaient, mais Di Maria, excellent ce soir, redonnait l'avantage au PSG à la 56e (2-1.) Dans la foulée, Mandanda était expulsé pour avoir contré le ballon de la main loin de sa surface (62e) et Balotelli cédait sa place à Pelé.



Le coup-franc de Di Maria sur une frappe enroulée terminera sa course dans la lucarne (3-1, 65e). Finalement, Mbappé obtenait un penalty qui sera arrêté par Pelé (90e+3).

Avec ce succès (3-1), le club de la capitale compte désormais 20 points d'avance sur son dauphin, Lille.