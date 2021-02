Ligue 1 / 6e journée : Nul blanc entre Diambars et Teungueth FC, Génération Foot se relance, Niary Tally bon dernier…

Le choc de la 6ème journée de Ligue 1 n’aura pas tenu toutes ses promesses cet après-midi entre Diambars, le leader au moment du coup d’envoi et son dauphin, Teungueth FC. Sur la pelouse des Diambars, au stade Fodé Wade, les filets n’ont pas tremblé au terme de 90 minutes de jeu 0-0. Un assez décevant nul blanc !



Les visiteurs qui se remettent à peine de leur défaite 2-0 subie contre le Jaraaf, n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer loin de leurs bases. Idem pour Diambars qui alterne le bon et le moins bon au gré des week-ends (une victoire, un nul et une défaite sur les trois dernières journées.) Néanmoins, les académiciens restent sur le podium (2ème, 11 pts.) Le club rufisquois pointe à la 3ème place avec le même nombre d’unités.



L’autre club qui était dans le viseur des observateurs est le champion en titre de la Ligue 1, Génération Foot qui n’avait plus gagné depuis la première journée (1-0, contre Gorée.) Ce samedi, contre le Cneps Excellence de Thiès, les hommes de Djiby Fall ont renoué avec le succès, 2-0. Des réalisations signées, Papa Insa Badji (1-0, 20e) et Jean Louis Barthélémy Diouf (2-0, 34e.) Une deuxième victoire qui place les « Grenats » à la 7ème place avec 8pts. Le Cneps flirte avec la relégation à la 12e place.



Sur le terrain du stade municipal de Mbao, le stade de Mbour s’est imposé 2-1 contre une décevante équipe de Niary Tally. Malgré le but rapide d’Alioune Mbaye à la 4e minute en faveur de NGB, les « Stadiers » renversent la tendance au retour des vestiaires. En effet, Abdallah Gningue égalise à la 49e (1-1) avant que Talla Mbaye ne valide le hold-up des Mbourois à la 93e (2-1.) Avec cette déconvenue, Niary Tally coule à la dernière place du classement (14e, 3pts -4) avec un inquiétant bilan de 5 défaites et une seule victoire (2-1 contre l’AS Douanes lors de la 2ème journée.)



L’autre club en difficulté, l’US Gorée, a subi une nouvelle défaite 1-0 (Dieylani Fall 50e), ce week-end contre la formation dirigée par l’italien, Vittorino Mauri, Mbour Petite-côte. Les insulaires pataugent au fond du classement de la L1 avec 4 petits points glanés en 6 rencontres (4 défaites, une victoire et un nul.) MPC reste dans le milieu de tableau.



Enfin, l’AS Douanes et Dakar Sacré-Cœur se sont neutralisés 1-1 (Moussa Sow 60' pour ASD; Mouhamed Diop 49' pour DSC.) Une mauvaise opération pour la Douanes qui rate une occasion de monter sur le podium et se contente de la 4ème place avec 10 points.



En attendant le dernier match de cette journée qui sera ponctuée par un intéressant duel Casa Sport – AS Pikine. En cas de succès, Pikine qui possède la deuxième meilleure attaque du championnat (9 buts en 6 matches) pourrait retrouver le podium…