Ligue 1 / 19ème journée à Saint-Louis : La Linguère battue à domicile par le Jaraaf

Battue trois buts à zéro par Mbour Petite côte lors de la 18ème journée de la Ligue1, la Linguère de Saint-Louis s'est inclinée à nouveau devant le Jaraaf lors de la 19ème journée.

Le Jaraaf a scoré dès la 26ème minute avec un exploit de Abdoulaye Ba.

Un score que l'équipe du Jaraaf conservera jusqu'à la fin du match.

Malick Daff, coach de Jaraaf : "on a ouvert le score et on a continué à jouer, on voulait mettre le deuxième but, mais on n'a pas pu. En deuxième période l'adversaire nous a acculé avec de longs ballons et on a joué contre le vent, mais on était préparé pour ça, pour les duels aériens. Et finalement on a conservé la victoire.

C'est une victoire bien méritée, car c'est un championnat difficile où chaque match doit se jouer âprement. Donc, il nous faut remobiliser encore cette équipe parce que le championnat n'est pas encore terminé".

Magib Diagne, coach de la Linguère de Saint-Louis, à son tour, reconnait que son équipe traverse des moments difficiles.

"C'est amère et frustrant de perdre à domicile, mais on va continuer le travail. Le problème c'est qu'on ne parvient pas à gagner les matches. Car il y a beaucoup de pertes de balle, c'est d'ordre technique et je crois qu'il faut régler le problème sur le terrain et il n' y a pas autre chose..."