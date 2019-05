Lieutenant Arona Diallo sur l'accident à hauteur de Nioro : « Le bilan provisoire fait état de 25 victimes dont 5 décédées… »

On a trouvé des personnes qui ont perdu la vie sur le coup. Et le bilan provisoire fait état de 25 victimes dont 5 décédées…", a informé le commandant de la 31 ème compagnie d'incendie et de secours de Kaolack, le lieutenant Arona Diallo. Après constat, les éléments des sapeurs pompiers ont trouvé que « l'accident implique deux véhicules de grand gabarit, c'est-à-dire un mini-car en provenance de Nioro et un camion benne en provenance de Kaolack… ». Ils ont vite procédé à l'évacuation des 20 blessés à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack...