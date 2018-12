Licenciements abusifs à la société de cultures légumières de Saint-Louis : Sidya Ndiaye s'insurge contre le comportement de la direction

Plusieurs ouvriers agricoles de la Société de Cultures Légumières, ont été remerciés par la direction de cette entreprise étrangère installée dans la commune de Diama depuis 2010.

Une situation qui a mis dans tous leurs états les travailleurs de cette boîte qui ont joué un grand rôle dans le développement de cette entreprise agricole basée dans le département de Dagana, une localité située à près de 30 kilomètres de la ville tricentenaire.

Selon des sources concordantes, La direction de la SCL a évoqué des motifs liés à une situation économique délicate que traverse l'entreprise de Michael Lorent, ancien Directeur des Grands Domaines du Sénégal, une entreprise spécialisée dans la culture goutte à goutte et sous serre.

Venu spécialement de Dakar pour apporter son soutien aux ouvriers agricoles déflatés, Sidya Ndiaye, à la suite d’une assemblée générale tenue au siège de la FGTS sise au quartier Sud de l’île de Saint-Louis, a dénoncé avec vigueur cette décision arbitraire des responsables de cette société légumière.

Le secrétaire général de la FGTS a invité les pouvoirs publics à exercer un contrôle strict dans la gestion des ressources humaines s'agissant de ces entreprises à vocation agro business. Il poursuit pour dire que la convention agricole n'est pas respectée, pire encore, elle est violée dans son contenu et souvent l’État du Sénégal ne fait rien à l'égard de ces entreprises qui utilisent nos braves concitoyens comme des esclaves.

Une situation très déplorable que Sidya Ndiaye et ses camarades ont décidé de combattre jusqu’à satisfaction de toutes leurs revendications...