Licenciements abusifs à Nespresso : Qui couvre Adnan Houdrouge ?

Ce qui se passe actuellement à Nespresso Sénégal est très grave.

Au banc des accusés : D.A.B.A qui était le distributeur exclusif de Nespresso au Sénégal et dans plusieurs pays mais surtout Adnan Houdrouge, ce monégasque d’origine sénégalaise et sa société Mercure qui contrôle déjà Casino, Aldo... au motif qu’il a vendu l’activité à un acteur local et que désormais c’est Mercure qui va assurer la distribution du produit, Nesspresso a mis à la rue presque tout le personnel. Et ce, dans l’illégalité totale.



En effet, lors d’une réunion, tenue en juin dernier, il avait été annoncé aux membres du personnel disposant de CDI que leurs contrats arriveraient à échéance le 30 juin 2019 et que des droits légaux leurs seraient payés ; qu’en plus de ces droits légaux il leur a été promis 3 mois de salaire.

Mieux, les employés ont été informés que Mercure reprendrait une partie du personnel. il s’agissait en fait d’un licenciement déguisé.



Mais il y a bien pire. Le 18 juin dernier, les membres du personnel ont été convoqués en réunion par les dirigeants de Mercure. Lors de cette rencontre, il a été retenu que les employés seraient reçus en entretien et que ceux retenus seraient repris avec de nouveaux contrats. C’est à dire de nouvelles conditions et une perte de l’ancienneté ! Le personnel a refusé d’avaliser ces propositions esclavagistes.



Le plus grave est que le 1er août dernier, lorsque ces travailleurs se sont rendus à Nespresso, afin de continuer leur boulot, ils ont été tout simplement interdits d’accès. Libération reviendra en détails sur l’opacité qui entoure cette « cession ».



En attendant, les plus hautes autorités doivent barrer la route à Adnan Houdrouge qui semble bénéficier d'une impunité totale à Dakar ou à Abidjan, pour ne citer que ces deux pays. À suivre...