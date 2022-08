Licenciement abusif à Expresso Sénégal : La direction générale mise en cause par les travailleurs qui annoncent un sit-in ce lundi…

Les travailleurs d'Expresso Sénégal qui ne comptent pas faire pédale douce face à la direction générale, exigent le respect de la législation sociale. En effet, la situation sociale dans cette boîte est de plus en plus inquiétante. Les travailleurs dénoncent des manœuvres malsaines de la direction de l'entreprise consistant à licencier un nombre important de travailleurs.



Face à cette situation jugée alarmante, les travailleurs rejettent catégoriquement les mesures anti sociales liées notamment au licenciement de plus d’une trentaine d’employés arrêtées par le top management. Pour ce syndicat affilié à l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal dénonçant ces agissements, considère que le seul but de l’entreprise est de « les remplacer frauduleusement par des prestataires de service ».



D’après le communiqué lu à Dakaractu, les travailleurs, regrettent ce non respect de la législation sociale par la direction de Expresso Sénégal qui foule aux pieds la loi en licenciant abusivement une trentaine de travailleurs par l'entremise d'un huissier de justice commis sur la base de fausses allégations. Selon eux, la notification de sanction infligée aux travailleurs pour une participation à une manifestation syndicale plonge Expresso dans une crise profonde, comme si les travailleurs n'avaient pas le droit de manifester leur mécontentement à travers des pancartes.



Malheureux, pour les travailleurs de constater, contre toute attente, que la direction générale a rompu le dialogue, en se radicalisant et infligeant des sanctions arbitraires à trente travailleurs dont le seul tort est de dire non à l'injustice.



L'UNSAS après avoir observé jusqu'ici le déroulement de ce conflit, lance une alerte aux autorités et compte mobiliser ses troupes pour stopper les dérives de la direction d'Expresso. Un sit-in sera organisé devant l'esplanade de la direction à 17 heures.