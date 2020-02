Licences de pêche : « J’invite solennellement le Président Sall et son gouvernement à trouver une solution à la situation qui prévaut à Saint-Louis » (Ameth Fall Braya).

Les échauffourées entre pêcheurs et forces de l’ordre ayant installé mardi une situation chaotique à Saint-Louis, n’ont pas laissé indifférent Ameth Fall Braya, responsable politique libéral dans la région nord. Ce dernier qui se dit écœuré par ces événements malheureux, invite les autorités étatiques, notamment le Chef de l’État, Macky Sall, à trouver dans les plus brefs délais une solution aux problèmes des licences de pêche qu’il relève comme étant le noeud de cette tragédie. ‘’Si on arrivait à allouer un budget de 500 voire 700 millions Fcfa chaque année pour les licences de pêche, je crois qu’il n’y aurait plus de problème à ce niveau’’, recommande le leader du parti libéral de l’ancienne capitale coloniale.

Regrettant les scènes de violence et confirmant plusieurs arrestations lors des affrontements entre populations saint-louisiennes et forces de l’ordre, Ameth Fall Braya invite les acteurs à la retenue et au dialogue pour trouver une issue favorable pour tous. Le libéral s’exprimait à l’occasion de la plénière du comité du dialogue national de ce 05 février au building Administratif, Mamadou Dia.