Libye : 40 morts après le bombardement d'un centre de détention de migrants africains

Le gouvernement de l'Union nationale reconnu par l'Organisation des Nations-Unies, a accusé son rival de l'Est libyen, d'avoir bombardé mercredi 03 juillet un centre détention de migrants africains, dans la banlieue de Tripoli.

Cette frappe aérienne a fait 40 morts et 35 blessés parmi ces candidats à la migration irrégulière.

Sur sa page Facebook, indique Bloomberg visité par Dakaractu, le ministre de l'Intérieur du gouvernement de l'Ouest a qualifié l'attaque de crime de guerre.

En réponse, le camp du Général Khalifa Haftar a nié être l'auteur du raid et tient pour responsable de ce qui est arrivé, le gouvernement de l'Ouest, révèle la télévision panarabe, Al Hadath.