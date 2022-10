Libye : 15 migrants dont certains calcinés, découverts sur le rivage.

Après le drame de Melilla qui aurait fait 23 morts en Juin 2022, un autre drame de migrants secoue encore l’Afrique. En effet, quinze corps, dont certains calcinés, ont été trouvés sur la côte de la ville de Sabratha dans l’ouest de la Libye, a indiqué vendredi 7 octobre, le Croissant rouge libyen. Après avoir été alertés par les autorités locales sur la découverte de ces corps, des bénévoles de la branche du Croissant rouge à Sabratha, à 70 km à l’ouest de la capitale Tripoli, se sont rendus sur place et ont transporté les dépouilles à la morgue de l’hôpital de la ville, a indiqué l’organisation dans un communiqué.



L’identité des victimes reste inconnue



Certains des corps, calcinés, se trouvaient à l’intérieur d’une embarcation incendiée et d’autres, intacts, à proximité, selon la même source. Même si le Croissant rouge n’a pas encore donné d’indication sur l’identité des victimes ou la cause de leur décès, des militants des droits humains ont affirmé sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait de migrants clandestins. Des médias locaux ont aussi affirmé que « des passagers à bord de l’embarcation, pour la plupart des Africains, avaient été tués jeudi soir par des tirs à la suite d’une dispute entre passeurs. Un des groupes de passeurs impliqués dans la querelle a ensuite mis le feu au bateau vendredi », renseignent les mêmes sources.



Des images, présentées comme étant celle du bateau sinistré laissant échapper une épaisse fumée noire, ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux…