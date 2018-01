Libre circulation des personnes et des biens dans l’espace CEDEAO : Le Sénégal et la Gambie donnent le ton

Au cours de cette rencontre, le ministre Mbagnick Ndiaye et son hôte ont salué la qualité des liens séculaires entre la Gambie et le Sénégal, deux pays frères qui partagent le même peuple. A cet égard, ils ont rappelé, pour s’en féliciter, le soutien important apporté par le Président Macky Sall à la transition démocratique en Gambie, consécutive à l’élection présidentielle tenu en décembre 2016. Ils ont aussi rappelé les liens culturels et sociaux profonds entre les deux peuples. Pour sa part, l’Ambassadeur de la Gambie a particulièrement tenu à féliciter les autorités sénégalaises pour la création d’un ministère en charge des questions d’intégration africaine.



Abordant l’organisation de la journée de la libre circulation des personnes et des biens en Sénégambie, Monsieur Ebrima Ousmane Ndure a félicité, Monsieur le ministre pour cette initiative d’organiser cette activité qui contribuera à raffermir les liens entre les deux pays. Corroborant les propos du ministre sur la nécessité d’œuvrer à l’effectivité de la libre circulation, l’ambassadeur Ndure a soutenu que les tracasseries routières auxquelles les populations font faces au niveau des frontières peuvent être réduites voire éradiquées en partie grâce à des activités de mobilisation sociale afin d’informer les différentes parties prenantes. Ainsi, il a manifesté toute sa disponibilité à accompagner cette activité.



Le ministre Mbagnick Ndiaye envisage d’effectuer une visite de travail en Gambie, avec l’Ambassadeur Ndure, pour y rencontrer son homologue en charge du Commerce, de l’Intégration africaine et de l’Emploi, Son Excellence Dr. Isatou TOURAY et échanger sur les perspectives d’organisation de cette journée. Le ministre, dans son intervention, a rappelé l’objectif de cette journée, qui selon lui, vise à réaffirmer l’engagement politique des autorités sénégalaises pour l’effectivité de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEDEAO, et en particulier entre le Sénégal et la Gambie.