Libration annoncée d’Alpha Condé : « l’ancien président de la république de la Guinée est et demeurera en Guinée » (CNDR)

La presse nationale et internationale avait annoncé une éventuelle sortie du territoire de l’ancien président de la Guinée, Alpha Condé. Des assertions rendues publiques depuis la visite de la Cedeao auprès du colonel Mamady Doumbouya. Des rumeurs qui parlaient d’une négociation entre les membres de ce comité Ouest-africain et les membres du comité national du rassemblement et du développement (CNRD). Au vu de ces conjectures, les officiers au pouvoir depuis le 5 septembre 2021, ont tenu à éclairer l'opinion sur ce qu'ils considèrent comme des spéculations.



C’est lors de leur 28ème communiqué officiel, retransmis à la télé, que le colonel Doumbouya et ses hommes ont clairement indiqué que « l’ancien président de la République de Guinée est et demeurera en Guinée. » Une déclaration lue par le Lieutenant-colonel Aminata Diallo. Une réponse directe de la junte à la Cedeao qui exige la libération du président déchu.



Ainsi pour plus d’information par rapport à cette situation, le colonel Doumbouya animera un point de presse ce samedi 18 Septembre 2021 pour donner sa version des faits à la population guinéenne.