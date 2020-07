Liberté provisoire : Le sort de Karim Xrum Xax statué ce mercredi.

« Nous allons plaider une demande de remise en liberté, ce mercredi 8 juillet, devant la troisième Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar », a déclaré Me Khoureychi Ba, l'un des avocats de l’activiste, qui est actuellement détenu au pavillon spécial de l’hôpital Le Dantec.







La Cour d’appel de Dakar est dorénavant la seule instance à devoir se prononcer sur la liberté provisoire de Abdou Karim Guèye. Suite à une sortie vidéo pour dénoncer la fermeture des mosquées, l’activiste a été condamné à trois mois de prison ferme. Il a été attrait pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet et pour outrages à agents de police et de gendarmerie.







Son arrestation a eu lieu quelques mois après son retour d’Allemagne pour des soins.