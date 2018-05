Liberté de la presse : « Vers une validation des textes... » (Abdoulaye Bibi Baldé)

La journée internationale de la liberté de la presse a été célébrée ce matin sous la présidence du ministre des télécommunications, Abdoulaye Bibi Baldé. Selon le ministre, la loi a été votée depuis 2017 et le comité de rédaction des décrets et des textes d’application qui vont compléter la loi pour sa mise en œuvre, est installé.

Le texte sera présenté au président de la République et l’on se dirige vers sa validation sous peu.

Il a déclaré que l'installation d’une commission pourra aider dans l’assainissement de la presse dans un premier temps. Pour lui, le gouvernement privilégie le dialogue et a montré toute sa détermination pour l’approfondissement et la liberté de la presse.



Il a terminé en saluant l’esprit

de démocratie qui prévaut au Sénégal, car « aucun journaliste n’a été arrêté ni incarcéré pour sa position politique, même s’il existe des dérives dans certains organes de presse... »