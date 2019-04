Liberté de la presse : Le grand bond en avant de la Gambie dans le classement 2019 de RSF

122ème dans le classement mondial de la liberté de la presse en 2018, la Gambie a effectué une remontée fulgurante pour se placer à la 92ème place dans le nouveau classement officialisé, ce 18 avril, au Cesti.

Le pays voisin du Sénégal gagne ainsi 30 places en seulement une année.

Un grand bond en avant qui résulte de la chute du régime de Yaya Jammeh explique Pap Saine, correspondant de Reporters Sans Frontières en Gambie.

L'absence d'une quelconque arrestation de journaliste au pays de Barrow depuis les 7 dernières années témoigne également de cette forte amélioration de la liberté de la presse dans la région, renseigne-t-il.

La pluralité des radios privées et l'ouverture plus conséquente de la radio et télévision d'État ont également participé au progrès, confie le journaliste.

Pap Saine invite, toutefois, le successeur de Jammeh, Adama Barrow, à agir pour la suppression des lois draconiennes contre la presse en Gambie.

Le classement mondial de la liberté de la presse s'est effectué sur la base de sept indicateurs : le pluralisme, l'indépendance des médias, la transparence, l'environnement et l'autocensure, le cadre juridique, les infrastructures et les exactions.