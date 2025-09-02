Liberté 01 : un individu arrêté avec 2 kg de chanvre indien

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a interpellé un individu domicilié à Liberté 01 pour détention et trafic de chanvre indien.L’opération fait suite à un renseignement fiable signalant l’existence d’un réseau de trafic actif dans la zone. Les agents de la brigade de recherches ont conduit une intervention ciblée qui a permis l’arrestation du suspect.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices et démanteler le réseau.

