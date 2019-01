Libéré, le jeune khalifiste Al Fousseyni Sy cueilli par la DIC devant la prison de Rebeuss : Des membres de One Million March interpellés à Sandaga

Les proches de Al Fousseyni Sy ont poussé un ouf de soulagement quand après sa comparution devant le tribunal des flagrants délits, ce jeune Khalifiste a été libéré par le juge au bénéfice du doute, alors qu'il risquait deux ans de prison ferme. Mais leur soulagement a duré le temps d'une rose et pour cause.



Des éléments de la Division des investigations criminelles (DIC) l'attendaient devant la prison et ne lui ont même pas donné le temps de savourer cette liberté éclair. Pour l'heure, aucune information n'a filtré sur les motifs de cette nouvelle arrestation.



En même temps, on apprend que Fadel Dieng, coordinateur général de One Million March et d'autres membres de cette organisation ont été interpellés à Sandaga par la police de Plateau alors qu'ils distribuaient des Flyers. Présentement, ils se trouveraient au commissariat du Plateau. Nous y reviendrons...