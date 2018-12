Libéraux sauvages : À qui Dionne fait-il allusion ?

Ces derniers jours, le Premier ministre occupe l'espace médiatique et gare à celui qui s'en prend à son employeur, Macky Sall. Mahammed Boun Abdallah Dionne ne se fera pas prier pour le remettre à sa place. Et même quand le président Sall n'est pas attaqué, Dionne prend les devants pour lancer des pierres dans le jardin de ses détracteurs. Invité hier au congrès extraordinaire du Mouvement Res dirigé par Me Ousmane Ngom, le chef du gouvernement ne s'est pas privé de tacler les "libéraux sauvages". Cependant, il n'a pas cité de nom. Il s'est juste limité à faire des allusions pour présenter Macky Sall comme un libéral modéré qui promeut une politique sociale. Il est clair qu'au PDS et au Rewmi, on n'appréciera pas bien cette sortie de Boun Abdallah Dionne.